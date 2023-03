Minister Grzegorz Puda: Trudno mówić o rozwoju innowacyjności, bez wsparcia świata nauki

W polityce rozwoju regionalnego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma strategiczne znaczenie. Jakie zadania obecnie są priorytetem w działaniach ministerstwa?

Realizacja krajowych i regionalnych programów, które będą wdrażać Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027 to jeden z najważniejszych priorytetów działania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym celu będziemy współpracowali z regionami, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz kontynuowali przygotowywanie ram instytucjonalno-prawnych dla funduszy europejskich. Moim priorytetem jako ministra funduszy jest właśnie polityka regionalna.

Chciałbym podkreślić, że nowa perspektywa finansowa to najwyższy poziom decentralizacji środków z polityki spójności od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Z ogólnej alokacji przypadającej Polsce 44 proc. Środków przeznaczymy dla regionów. Do rozdysponowania będzie około 33,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a w przypadku 5 regionów węglowych – 3,8 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest Instytucją Zarządzającą dla większości programów krajowych finansowanych z polityki spójności. Naszym zadaniem jest kompleksowe zadbanie o prawidłowy sposób ich realizacji, koordynowanie procesów związanych z przyznawaniem dofinansowania, bieżącym monitorowaniem, kontrolą i rozliczaniem funduszy.