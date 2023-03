Minister Przemysław Czarnek z wizytą na Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich w Częstochowie Aneta Kasprzyk

Rola kobiet w wychowaniu patriotycznym. Szkoły katolickie kolebką "normalności" dla dzieci i młodzieży w Polsce. Wzmacnianie prawa rodziców do wychowywania dzieci. Rola państwa we wspieraniu tradycji i wartości katolickich. Milionowe dofinansowania do projektów i inwestycji placówek niesamorządowych. Zagrożenia płynące z Hollywood, Warner Bros i światowych wytwórni filmowych dla dzieci. Programy "Poznaj Polskę" i "Laboratoria przyszłości". Te tematy poruszył minister Czarnek podczas Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich w Częstochowie.