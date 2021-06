Minister Puda w Żarnowcu spotkał się z rolnikami. Rozmawiali o Polskim Ładzie. "Polski rolnik musi być doceniony"

- Przygotowaliśmy szereg rozwiązań, najważniejsze z nich to na pewno dokapitalizowanie polskiego rolnictwa. Liczę na to, że środki, które otrzymają rolnicy zostaną przeznaczone przede wszystkim na odtworzenie polskiego przetwórstwa i polskiego rynku. Polscy rolnicy produkują duże ilości towarów, lecz wiele z nich się marnuje, ponieważ na rynku dominują markety zagraniczne – powiedział nam Grzegorz Puda.

Spotkanie z ministrem odbyło się w Żarnowcu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. To właśnie tutaj do szkoły uczęszczają osoby pogłębiające swoją wiedzę z zakresu rolnictwa. Ta szkoła jest niejako jego symbolem w gminie i okolicy.

- Co zrobicie, by młodzi chcieli zostać na rodzinnych polach uprawnych? - pytali ministra Pudę rolnicy. Zwracali uwagę na to, że młodzi coraz częściej chcą wyjechać do dużego miasta i drastycznie spada zainteresowanie rolnictwem.

Czy rząd PiS ma pomysł na to, jak młodych ludzi przekonać do pozostania na wsi i związania z nią życia?