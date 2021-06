Minister zdrowia w Raciborzu: Sprzęt zawsze można kupić, ludzi nie kupimy. Przyszłe pielęgniarki PWSZ oczepkowane

Studentki i studenci I i II roku pielęgniarstwa PWSZ w Raciborzu od wtorku, 8 czerwca oficjalnie mogą tytułować się pielęgniarkami i pielęgniarzami. W Raciborskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste czepkowanie, będące symbolicznym przyjęciem przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy do zawodowego grona. W wydarzeniu wziął udział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Przyszłe pielęgniarki PWSZ w Raciborzu oczepkowane. Dziękował im minister zdrowia. "Podjęliście decyzję o poświęceniu się innym" Ponad stuletniej, sięgającej 1911 roku tradycji stało się zadość. We wtorek, 8 czerwca studentki i studenci I i II roku pielęgniarstwa PWSZ w Raciborzu oficjalnie dołączyli do zawodowego grona pielęgniarek i pielęgniarzy. To w sumie 57 osób. W Raciborskim Centrum Kultury odbyło się czepkowanie osób studiujących pielęgniarstwo.

- Jest to chwila przepełniona symboliką i wzruszeniem - mówi dr Paweł Strózik, rektor PWSZ w Raciborzu. - Z relacji i rozmów ze studentami wiem, że dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy to szczególny moment, który pozostaje w ich pamięci do końca życia – dodaje rektor. W uroczystym czepkowaniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy w Raciborzu udział wziął między innymi Adam Niedzielski, minister zdrowia. Nie zabrakło także władz miasta – prezydenta Dariusza Polowego – oraz szefostwa uczelni z rektorem, dr Pawłem Strózikiem na czele.

- Pielęgniarstwo to nie jest łatwa ścieżka życiowa. Wasza decyzja oznacza, że nie wybieracie drogi na skróty – zwrócił się do przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy Adam Niedzielski. - Podjęliście bardzo dojrzałą decyzję o poświęceniu się innym. Mamy bardzo dużo do nadrobienia po pandemii - mówił. - Musimy przywrócić zdrowie Polakom – powiedział studentom szef resortu zdrowia, który podziękował studentom za wybór właśnie tej ścieżki zawodowej. - Sprzęt zawsze można kupić, ludzi nie kupimy. Dziękuję wam za podjęcie się studiowania na tak ważnym kierunku – dodał Niedzielski. Czepkowanie w Raciborzu tuż po strajku pielęgniarek i położnych Czepkowanie studentów pielęgniarstwa w Raciborzu odbyło się tuż po strajku ostrzegawczym pielęgniarek i położnych. 7 czerwca w całej Polsce, w czterdziestu szpitalach, przeprowadzono strajk ostrzegawczy. Pracownice szpitali protestowały przeciwko tzw. ustawie Niedzielskiego, która w ich opinii dyskryminuje zarobkowo osoby mające bardzo duże doświadczenie zawodowe, ale przed laty ukończyły jedynie studium lub liceum medyczne.

- Moja mama jest pielęgniarką po liceum medycznym. Nie dokształcała się, ponieważ wychowywała troje dzieci, zajmowała się domem. Ja ukończyłam za to studia wyższe ze specjalizacją. Mamy te same obowiązki. Ona trzydzieści pięć lat doświadczenia, a ja zaledwie siedem. Mimo to od lipca będę zarabiała półtora tysiąca złotych więcej - wylicza Martyna Zięba ze Szpitala Zakaźnego w Chorzowie. W trakcie briefingu prasowego zorganizowanego po czepkowaniu, minister Adam Niedzielski nie odniósł się bezpośrednio do ostrzegawczego strajku pielęgniarek i położnych. Mówił jedynie o rosnących zarobkach dla młodych pielęgniarek oraz pielęgniarzy, zachęcających stypendiach dla przyszłych kadr medycznych oraz wzroście chętnych na kierunki medyczne, które jak twierdzi od 2016 roku miały zostać otwarte na trzydziestu kolejnych uczelniach. - Rolą państwa jest zagwarantowanie wynagrodzeń na odpowiednim poziomie, dlatego jednym z pierwszych działań po pandemii było zagwarantowanie osobom młodym konkretnych kwot zarobków wskazanych w ustawie – przyznał Adam Niedzielski.

W Raciborzu chętnych na kierunek pielęgniarstwo nie brakuje Niskie wynagrodzenia i ogrom pracy pielęgniarek podyktowany chociażby dużą liczbą pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę sprawia, że w Polsce z roku na rok liczba chętnych do wyboru tej ścieżki zawodowej maleje.

- Średnia liczba pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców w Unii Europejskiej to 9,8. W Polsce mówimy o wskaźniku wysokości 5,3-5,7, a są województwa, gdzie to zaledwie 4,6. Do tego średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce wynosi 53 lata. Co roku tysiące z nas odchodzą na emerytury, a zastępstwa nie widać – przyznaje Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Wbrew ogólnopolskim trendom w Raciborzu kierunek pielęgniarstwa cieszy się sporym zainteresowaniem. Jak mówi rektor raciborskiej PWSZ dr Paweł Strózik co roku uczelnia była zmuszona odmówić grupie kilkudziesięciu osób.

- Pielęgniarstwo jest w Raciborzu bardzo pożądanym kierunkiem. Co roku w PWSZ musieliśmy ograniczać je do trzydziestu kilku osób na roku – wyjaśnia rektor PWSZ w Raciborzu. To jednak ma się zmienić za sprawą budowanego Centrum Symulacji Medycznej, które ma być miejscem, gdzie będą symulowane warunki szpitalne. - Dzięki temu będziemy dysponowali większą infrastrukturą i zaprosimy do nas jeszcze więcej studentów pielęgniarstwa – zapowiada dr Paweł Strózik. - Już dziś na kolejny rok akademicki rekrutuje się około dwadzieścia pięć osób – dodaje Strózik. Dodajmy, że kierunek pielęgniarstwo na PWSZ w Raciborzu jest od 2017 roku. - Nasz kierunek jest relatywnie młody, dlatego nie odnotowaliśmy spadków liczby chętnych. Mam wrażenie, że przeciwnie, jest coraz więcej chętnych. Młodzi są coraz bardziej świadomi studiowania pielęgniarstwa – tłumaczy dr Paweł Strózik, rektor PWSZ w Raciborzu.

