Ministerstwo finansów uprościło rejestracje w systemie e-TOLL dla właścicieli aut osobowych Anna Dziedzic

Nowy system poboru opłat obowiązuje m.in. na autostradzie A4 między Gliwicami i Wrocławiem.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły uproszczoną rejestracje do systemu e-TOLL. Jednocześnie podkreślają, że definitywnie ostatniego września przestaje działać viaTOLL. Do 9 września zarejestrowano w systemie 193 tysiące pojazdów z szacowanych do rejestracji 1,2 mln.