Ministerstwo Zdrowia uruchomiło Teleplatformę Pierwszego Kontaktu także w języku ukraińskim. Usługa jest dostępna od 27 lutego

Ministerstwo Zdrowia uruchamia konsultacje medyczne w języku ukraińskim

Formularz jest dostępny w języku ukraińskim, podobnie jak wiele innych informacji, które od kilku dni pojawiają się na stronie ministerstwa zdrowia. Z konsultacji można też skorzystać od dziś w nocy, w weekendy i święta, czyli w okresy zamknięcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Każda osoba potrzebująca pomocy otrzyma przez telefon profesjonalną opiekę medyczną.

Numer TPK to 800 137 200. Można pod niego dzwonić od poniedziałku do piątku od 18:00 do 08:00 następnego dnia,

w soboty i niedziele oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy, od 8:00 do 8:00 dnia następnego.