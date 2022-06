Mirosław Minkina, prezes PZHL: Związek jest bankrutem. Chcemy odzyskać pieniądze od poprzedniego prezesa

Jaka jest sytuacja finansowa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie?

Ze sprawozdania, które wkrótce zostanie opublikowane, wynika, że dług związku wynosi około 19,5 miliona złotych. Rok temu było to 18,5 miliona, ale chociaż nie zadłużamy się już z bieżącej działalności to mocno rosną nam odsetki.

Istnieje jakiś plan wyjścia z tej spirali?

Ponad dwa lata temu wystąpiliśmy do naszego największego wierzyciela, czyli Ministerstwa Sportu i Turystyki, o umorzenie całej kwoty, jaką jesteśmy mu winni. To 6 milionów złotych plus obecnie 2 miliony odsetek. Odpowiedź była negatywna. Zwróciliśmy się więc w marcu obecnego roku o rozłożenie spłat zasadniczego długu na 96 rat i umorzenie odsetek oraz uzyskanie 1,5 roku karencji w spłacie. Jest szansa, że decyzja będzie pozytywna. To oznacza, że z zajęć komorniczych na 13 milionów złotych zostanie nam do spłaty około 5,5 miliona dla ponad dziewięćdziesięciu wierzycieli.