Миротворчі війни (wojny dla pokoju). Pisze Kateryna Yakovleva

Одною з перших спроб Кремля була окупація Придністров’я. Придністровський конфлікт був організований керівниками колишнього Радянського Союзу приблизно з тією ж метою, з якою Росія організувала конфлікт на Донбасі. Головною причиною стало, як не дивно, мовне питання. Армія російського генерала Лєбєдя відіграла істотну роль у тому, що і досі контрольована Москвою частина країни живе між двома світами. Війна у Придністров’ї розпочалась у 1992 році між збройними силами Молдови та 14-тою російською армією. В результаті Кишинів програв у конфлікті і відтоді регіон контролює Росія, називаючи свої окупаційні війська «миротворчими». Питання територіальної цілісності Молдови до сьогоднішнього дня не вирішене, а Придністров’я і надалі залишається під контролем РФ.

У тому ж 1992 році Росія спровокувала війну між Абхазією та Грузією. Москва забезпечувала обидві сторони зброєю, чим і сприяла ескалації напруженості і підбурювала до початку збройного конфлікту. Внаслідок абхазькі сепаратисти за допомогою російських військ захопили грузинський Сухумі. Це стало однією з найбільш масштабних та трагічних подій. Російські літаки бомбили цивільні об’єкти, а військові судна обстрілювали місто, внаслідок чого постраждала велика кількість мирних мешканців. Та і це ще далеко не все.

В 1994 році Росія вирішила протягнути руку допомоги Чечні, в наслідок чого в історії залишились такі сторінки, як Перша і Друга Чеченські війни. Підрозділи Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ Росії увійшли на територію Чечні 11 грудня, наступаючи в трьох напрямках. Але якщо ви випадково подумали, що це був прояв агресії та початок конфлікту – звісно ж ні! Це була лише «операція для встановлення конституційного порядку» - чергова миротворча акція Росії на чужих землях. За період двох чеченських війн, внаслідок бойових дій, була зруйнована велика кількість населених пунктів, а кількість жертв перевищила 120 тисяч, значна частина з яких – діти.

Вище наведені лише поодинокі приклади. Насправді такі війни, під прикриттям рятувальної операції, Росія розв’язувала не одноразово: війна у Грузії в 2008р., воєнний конфлікт у Сирії 2015 – 2017рр., окупація Криму в 2014 та в решті решт розгортання повномасштабної війни в Україні 24 лютого 2022 року. Ніхто із цих держав ніколи не просив про допомогу у РФ! Але Кремлю вдавалось завжди вийти сухим із води, та не цього разу! Настав час покласти край цьому свавіллю!

Kateryna Yakovleva

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