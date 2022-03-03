Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę

Миротворчі війни (wojny dla pokoju). Pisze Kateryna Yakovleva

Kateryna Yakovleva
Pixabay
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Вторгнення окупантів на територію України стало кульмінацією «миротворчих місій» Росії. Протягом десятиліть РФ під приводом допомоги маскувала агресію та свої посягання на суверенітет інших країн. Воєнний конфлікт, розгорнутий в Україні, остаточно зірвав всі маски та показав справжнє обличчя країни «прагнучої тільки миру». Саме героїзм українських військових дав зрозуміти світу хто ким є насправді та звернув увагу на те, чого раніше всі не помічали. Та щоб не бути пустослівними – звернемось до історії!

Одною з перших спроб Кремля була окупація Придністров’я. Придністровський конфлікт був організований керівниками колишнього Радянського Союзу приблизно з тією ж метою, з якою Росія організувала конфлікт на Донбасі. Головною причиною стало, як не дивно, мовне питання. Армія російського генерала Лєбєдя відіграла істотну роль у тому, що і досі контрольована Москвою частина країни живе між двома світами. Війна у Придністров’ї розпочалась у 1992 році між збройними силами Молдови та 14-тою російською армією. В результаті Кишинів програв у конфлікті і відтоді регіон контролює Росія, називаючи свої окупаційні війська «миротворчими». Питання територіальної цілісності Молдови до сьогоднішнього дня не вирішене, а Придністров’я і надалі залишається під контролем РФ.
У тому ж 1992 році Росія спровокувала війну між Абхазією та Грузією. Москва забезпечувала обидві сторони зброєю, чим і сприяла ескалації напруженості і підбурювала до початку збройного конфлікту. Внаслідок абхазькі сепаратисти за допомогою російських військ захопили грузинський Сухумі. Це стало однією з найбільш масштабних та трагічних подій. Російські літаки бомбили цивільні об’єкти, а військові судна обстрілювали місто, внаслідок чого постраждала велика кількість мирних мешканців. Та і це ще далеко не все.
В 1994 році Росія вирішила протягнути руку допомоги Чечні, в наслідок чого в історії залишились такі сторінки, як Перша і Друга Чеченські війни. Підрозділи Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ Росії увійшли на територію Чечні 11 грудня, наступаючи в трьох напрямках. Але якщо ви випадково подумали, що це був прояв агресії та початок конфлікту – звісно ж ні! Це була лише «операція для встановлення конституційного порядку» - чергова миротворча акція Росії на чужих землях. За період двох чеченських війн, внаслідок бойових дій, була зруйнована велика кількість населених пунктів, а кількість жертв перевищила 120 тисяч, значна частина з яких – діти.
Вище наведені лише поодинокі приклади. Насправді такі війни, під прикриттям рятувальної операції, Росія розв’язувала не одноразово: війна у Грузії в 2008р., воєнний конфлікт у Сирії 2015 – 2017рр., окупація Криму в 2014 та в решті решт розгортання повномасштабної війни в Україні 24 лютого 2022 року. Ніхто із цих держав ніколи не просив про допомогу у РФ! Але Кремлю вдавалось завжди вийти сухим із води, та не цього разу! Настав час покласти край цьому свавіллю!
Kateryna Yakovleva
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