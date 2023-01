Miss Studniówki 2023 na Śląsku. Te maturzystki wyglądały przepięknie! Piękne kreacje, makijaże i fryzury - zobaczcie sami!

Studniówka to nasz pierwszy dorosły bal w życiu. Przygotowania do niego trwają na wiele miesięcy przed. Dziewczyny umawiają wizyty u fryzjera i makijażystki, wybierają swoją wymarzoną sukienką i dbają o to by tego dnia wyglądać jak najpiękniej. Próby poloneza trwają już od początku roku szkolnego. A wszystko po to, by było to jedno z wydarzeń, które zostanie na zawsze w pamięci.

Każdego roku wybieramy Miss Studniówki na Śląsku. To maturzystki ze szkół średnich w województwie śląskim, które zrobiły niesamowite wrażenie swoją studniówkową stylizacją i aparycją. W woj. śląskim powoli kończy się już sezon studniówkowy. Zobacz zdjęcia uczennic, które bawiły się w tym roku na swoim "szkolnym" balu. To w końcu jedyna taka noc w życiu, więc przyszłe maturzystki bardzo się starały, żeby wyglądać jak najpiękniej.