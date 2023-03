Misterium męki pańskiej w Piekarach Śląskich już niedługo. ZOBACZ jak wyglądało w zeszłych latach Mateusz Czajka

Czy teatr może zbliżyć… do Boga? Co roku (z pandemiczną przerwą) w Piekaach Śląskich obok bazyliki organizowane jest misterium męki pańskiej. Te mające swoje korzenie w XVII obrzędy mają na celu przybliżyć na mękę, śmierć pana Jezusa. Bazylika piekarska zaprasza na Misterium Męki Pańskiej w Niedziele Palmową oraz Wielki Piątek. Dlaczego warto wybrać się na to wydarzenie? „Krzyżowanie, biczowanie przedstawione w naturalny sposób z odpowiednią charakteryzacją, autentyczne stroje… - to wszystko pozwala przenieść oczyma wyobraźni może nawet do Ziemi świętej” - mówi Mateusz Mezglewski kierownik Centrum Pielgrzymkowego w Piekarach Śląskich.