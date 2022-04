Mistrzostwa Polski w biegu 6-godzinnym na Stadionie Śląskim, czyli 6 godzin pełnej mocy! Zobacz ZDJĘCIA, WYNIKI

MP w biegu 6-godzinnym na Stadionie Śląskim, czyli 6 godzin pełnej mocy

Mistrzostwa Polski w biegu 6-godzinnym rozegrano na Stadionie Śląskim pod patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Spośród ponad 100 zgłoszonych polskich zawodników, kolegium biegu wybrało finałową pięćdziesiątkę. W Chorzowie pojawili się czołowi polscy biegacze ultra tacy jak Patrycja Bereznowska, Andrzej Piotrowski, Roman Elwart, Wojciech Kopeć czy Dariusz Nożyński.

Na Śląsk przyjechali jednak także mistrzowie w biegu 6-godzinnym z Austrii - Rainer Predl i Serbii - Mihal Sulja oraz mocni zawodnicy z Rumunii, Belgii, Ukrainy i Czech. W sumie o godzinie 9 rano na na bieżni Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego wystartowało 65 zawodniczek i zawodników.

Celem naszych biegaczy było nie tylko zdobycie medali, ale także pobicie rekordów Polski w biegu 6-gozinnym. Wśród kobiet należy on do Dominiki Stelmach i wynosi 85,307 km, a wśród mężczyzn do Dariusza Nożyńskiego - 92,946 km. Bieg ma Stadionie Śląskim był także kwalifikacją do kadry Polski na zbliżające się mistrzostwa świata w biegu na dystansie 100 km w Berlin/Bernau i mistrzostwa Europy w biegu na 50 km w Hiszpanii.