Mistrzostwa Polski w kickboxingu MYSŁOWICE 2021 Zobaczcie efektowne zdjęcia i WYNIKI

Centralna Liga Juniorów U-17. UKS SMS Łódź nie wykorzystał wielkiej szansy. Mógł być liderem, ale stracił dwa gole w doliczonym czasie

Centralna Liga Juniorów U-17. Do sporej liczby niespodzianek doszło w minionej kolejce Centralnej Ligi Juniorów U-17. Wielkiej szansy na pozycję lidera grupy A nie wykorzystał UKS SMS Łódź. Piłkarze tego zespołu prowadzili ze Zniczem Pruszków 2:0 aż do 91. minuty, ale w końcówce dali sobie wbić dwa gole i w efekcie nie wyprzedzili Polonii Warszawa, która także straciła punkty. W grupie C okazję na dogonienie Górnika Zabrze będzie miało natomiast Zagłębie Lubin.