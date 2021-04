Mistrzostwa świata sztafet Silesia 2021: Na Stadionie Śląskim powalczą o medale i igrzyska ZDJĘCIA

Lekkoatleci z całego świata od początku tygodnia zjeżdżają się na Śląsk, by w sobotę i niedzielę wystartować w rozgrywanych już po raz piąty mistrzostwach świata sztafet. Na Stadionie Śląskim rywalizować będą nie tylko w najpopularniejszych biegach rozstawnych 4x100 oraz 4x400 m kobiet i mężczyzn, ale także w sztafetach mieszanych, sztafecie płotkarskiej oraz na nietypowym dystansie 4x200 m.

MŚ Silesia 2021 są kwalifikacją olimpijską dla sztafet, które będą walczyć o medale w Tokio. Pewne startu w igrzyskach są nasze medalistki MŚ i ME na dystansie 4x400 m oraz sztafeta mieszana 4x400 m. Trzy pozostałe polskie zespoły - panie w sztafecie 4x100 m oraz panowie w 4x100 i 4x400 m będą się bić o olimpijskie przepustki. Prawo do startu w Japonii da im miejsce w finale zawodów na Stadionie Śląskim na tych właśnie dystansach.

O miejsce w czołowej ósemce zawodów w Chorzowie będzie o tyle łatwiej, że z przyjazdu do Polski zrezygnowało kilka mocnych reprezentacji. Na Stadionie Śląskim zabraknie sprinterskich potęg z USA i Jamajki. Amerykanie swoją nieobecność umotywowali tym, że mają już kwalifikacje olimpijskie we wszystkich sztafetach, które wystąpią w Tokio, a Jamajczycy postanowili zaoszczędzić swoim sportowcom trudów związanych z podróżą do Europy i niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem.

Z powodu pandemii z występu w MŚ zrezygnowali także m.in. biegacze z Australii, Kanady, Namibii oraz Trynidadu i Tobago. Nie znaczy to jednak, że na Stadionie Śląskim zabraknie lekkoatletycznych gwiazd. Swój udział potwierdzili rekordzista świata i mistrz olimpijski na 400 m Wayde van Niekerk z RPA, trzykrotny halowy mistrz świata na 400 m Czech Pavel Maslak czy Holenderki: mistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijska na 200 m Dafne Schippers oraz dwukrotna halowa mistrzyni Europy z Torunia na 400 m Femke Bol.