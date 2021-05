Mistrzowie parkowania w Katowicach blokują deptaki, parkują na zakazach, zajmują miejsca dla samochodów elektrycznych

Mistrzowie parkowania w Katowicach

Od prawie trzech tygodni, a dokładnie od 28 kwietnia, w Katowicach trwa akcja „Wyzwanie: Parkowanie!”.

Początkowo straż miejska była pobłażliwa dla kierowców, edukując i wręczając ulotki informujące o niewłaściwym parkowania, ale 10 maja strażnicy rzeczywiście wkroczyli do akcji, a efekt jest taki, że do końca tygodnia (16 maja), interweniowali 419 razy, wystawiając 225 mandatów, upomnień i wniosków o ukaranie do sądu.