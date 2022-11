Mistrzynie w szkołach: Kilkaset dziewcząt ćwiczyło w Katowicach z medalistkami igrzysk ZDJĘCIA

Mistrzynie w szkołach: Kilkaset dziewcząt z 26 szkół ćwiczyło w Katowicach z medalistkami igrzysk

Blisko 500 dziewcząt z 26 szkół w środę 9 listopada wzięło udział w Katowicach w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego z medalistkami igrzysk olimpijskich. W ramach akcji "Mistrzynie w szkołach" w hali sportowej katowickiego IV LO im. gen. Maczka razem z uczennicami ćwiczyły Otylia Jędrzejczak, jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu, Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni olimpijska w lekkoatletycznej sztafecie 4x400 m, Agnieszka Kobus-Zawojska medalistkę olimpijską w wioślarstwie, oraz Natalia Czerwonka, medalistkę olimpijską w łyżwiarstwie szybkim, która kilkanaście dni temu oficjalnie zakończyła swoją piękną karierę.

- Cieszę się, że Katowice po raz kolejny zaufały mojej fundacji i po raz kolejny możemy realizować projekt "Mistrzynie w szkołach" w tym mieście. Katowice są bardzo bliskie mojemu sercu, bo właśnie tutaj zaczynałam swoją pływacką karierę. W tej przepięknej hali gościmy po raz drugi, ale uczennice są inne i pochodzą nie są tylko z tej szkoły, ale z całego miasta. To jest bardzo ważne, bo zależy nam, żeby jak najwięcej dziewczyn uczestniczyło w tym projekcie. Chciałabym, żeby te dziewczyny ćwicząc z tak wspaniałymi mistrzyniami sportu uwierzyły w siebie i w to, że jeśli tego bardzo chcą to mogą osiągnąć każdy cel. Przy okazji tych spotkań chcemy przekazać tym dziewczynom, że wszystkie są wyjątkowe - powiedziała Otylia Jędrzejczak.