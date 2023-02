"Miszczowie" parkowania w Katowicach. Każdy tydzień to kilkaset interwencji. Znowu posypały się mandaty... [ZDJĘCIA]

"Miszczowie" parkowania w Katowicach

Z problemem nieprawidłowego parkowania mamy do czynienia na co dzień w naszych miastach, do których należy także stolica województwa śląskiego. Jak wskazuje Straż Miejska, każdego dnia napływają kolejne zgłoszenia od mieszkańców, którzy informują o samochodach pozostawionych w nieodpowiednich miejscach albo w niewłaściwy sposób. Najczęściej zgłaszający zwracają uwagę na utrudnione poruszanie się po chodnikach, ścieżkach rowerowych, zastawione bramy czy wjazdy do garaży. Szczególnie bulwersujące jest również pozostawianie pojazdu na miejscu oznaczonym kopertą, z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.