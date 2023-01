"Miszczowie" parkowania w Katowicach. Koniec roku pracowity dla strażników miejskich. Zobacz sam najnowsze przykłady "popisów" kierowców!

"Miszczowie" parkowania w Katowicach

Najczęściej łamane przepisy w grudniu

"Miszczowie" parkowania śmieszą i przerażają...

"Miszczowie" parkowania nie przestają zaskakiwać, a ich wyczyny - chociaż momentami śmieszne - stwarzają realne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Postawić samochód na środku drogi, na trawniku, albo zająć jednym pojazdem cztery miejsca parkingowe - to nie lada "sztuka"! Nieprawidłowe parkowanie to łamanie przepisów ruchu drogowego, a często również niszczenie miejskiej zieleni, blokowanie wjazdu np. karetce pogotowia, czy utrudnienia widoczności innym kierowcom i pieszym. Niektórym udało się po raz kolejny pobić wszelkie rekordy. W niektóre sytuacje uwiecznione na fotografiach aż trudno uwierzyć, ale to rzeczywistość z ostatniego miesiąca 2022 roku. Czy w nowym roku sytuacja poprawi się na lepsze?