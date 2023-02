MITY I STEREOTYPY o Śląsku i Ślązakach. Prostak, kombinator, ale...pracowity - taki jest Ślązak? GALERIA

Śląsk i Ślązacy - MITY I STEREOTYPY

Nie od dziś wiemy, że każdy region ma swoją specyfikę, a także krążące wokół niego i mieszkańców MITY I STEREOTYPY. Wydaje się jednak, że tych o Śląsku i Ślązaku jest wyjątkowo dużo. No właśnie...może to tylko wrażenie? Większość z nich powstała jeszcze w czasach PRL-u. Czy dziś mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością?

Śląskie gospodynie świetnie gotują i znakomicie dbają o dom (rzadko zajmując się czymkolwiek innym), Ślązak to z zawodu górnik, a z charakteru prostak i kombinator, chociaż ....pracowity, a w dodatku oddycha powietrzem czarnym jak węgiel, - to m.in. to słyszymy i czytamy w różnych środowiskach, mediach czy w mediach społecznościowych.