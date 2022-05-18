Міжнародний Суд відправив для розслідування експертів в Україну (Międzynarodowy Trybunał wysłał na Ukrainę ekspertów w celu zbadania zbrodni

Kateryna Yakovleva
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Гаазький Суд направив свою «найбільшу в історії» групу експертів для розслідування ймовірних військових злочинів після вторгнення Росії в Україну. Міжнародний кримінальний суд направляє в Україну групу з розслідування військових злочинів із 42 осіб, що є найбільшим подібним розгортанням в її історії. Команда складається зі слідчих, експертів-криміналістів та допоміжного персоналу та також буде тісно співпрацювати з українською владою.

За словами прокурора МКС, робота експертів на території України покращить збір доказів та свідчень, що зможе посилити їх у майбутньому процесі розгляду. Крім того, команда також працюватиме з французькими судовими експертами, які вже перебувають в Україні.
«Головне, щоб розслідування було достовірним, чесним і незалежним, і щоб потім суддя міг прийняти рішення», - зазначив Карім Хан.
Росія не визнає Міжнародний суд, проте це не звільнює її від відповідальності за скоєнні злочини. Україна ж прямо визнала юрисдикцію суду над своєю основною територією.
«Зараз, як ніколи, нам потрібно показати закон у дії», – додав Хан.
«Важливо, щоб ми продемонстрували постраждалим та сім’ям жертв, що міжнародне право має відношення до їхнього досвіду... щоб принести їм певну міру заспокоєння через процес правосуддя», - так пояснює роль міжнародного правосуддя прокурор.
Минулого тижня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що вона підтвердила 7061 втрату серед цивільного населення, 3381 вбитих і 3680 поранених.
Команда також заявила, що більшість смертей відбулося від використання вибухової зброї. Велика кількість жертв свідчить про те, що російські війська атакують не вибірково та непропорційно.
Trybunał w Hadze wysłał swoją „największą w historii” grupę ekspertów w celu zbadania ewentualnych zbrodni wojennych po inwazji Rosji na Ukrainę. Międzynarodowy Trybunał Karny wysyła 42-osobowy zespół. Zespół składa się z śledczych, ekspertów medycyny sądowej i personelu pomocniczego.

Kateryna Yakovleva
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