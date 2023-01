MKS Będzin - Aluron CMC Warta Zawiercie ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Zagłębiowskie derby w Pucharze Polski dla "Jurajskich Rycerzy"

Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW obu drużyn oraz z meczu Tauron Pucharu Polski: MKS Będzin - Aluron CMC Warta Zawiercie, 31.01.2023 r.

Faworyta łatwo było wskazać, ale...

Warta to brązowy medalista mistrzostw Polski, który zajmuje 3. miejsce w PlusLidze. MKS Będzin jest na 3. pozycji w Tauron 1. Lidze. Faworyta była łatwo wskazać, choć zagłębiowskie derby rządzą się swoimi prawami. Na dodatek zespół z Zawiercia przyjechał do Będzina z serią pięciu wyjazdowych porażek (w PlusLidze i Lidze Mistrzów).

MKS Będzin rozpoczął bez kompleksów

Gospodarze doprowadzili do wyrównania

Końcówka seta dla Warty

Po zagrywkach Brandona Koppersa MKS Będzin prowadził w trzecim secie 3:0. Gospodarze grali jak natchnieni i mieli już 5:1. Warta opanowała sytuację i nawet prowadziła 8:7. Walczono o każdy punkt i choć było 12:10, to MKS przegrywał potem 14:15. Potem grano jeden za jeden, a wynik ciągle trzymał się remisu aż do 17:17. Po bloku gości, to oni mieli dwa punty przewagi - 19:17 i o czas poprosił trener Będzina. Kiedy Bartosz Kwolek posłał asa było już 21:17. To nie był koniec emocji, bo przewaga gości stopniała to jednego punktu - 23:22. Końcówka należała do Warty, która ostatnią akcję zakończyła blokiem - 25:22.