MKS Dąbrowa Górnicza - Anwil Włocławek ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Ale emocje! Dąbrowianie bliscy sprawienia sensacji.

W poprzedniej kolejce MKS sprawił niespodziankę pokonując we własnej hali Legię Warszawa 93:76. Tym razem dąbrowianie podejmowali Anwil, czyli brązowego medalistę ubiegłego sezonu. Zespół z Włocławka przyjechał do Dąbrowy Górniczej mając serię trzech ligowych zwycięstw z rzędu.

Ousmane Drame jeszcze nie zagrał

Po odejściu z MKS-u Matthiasa Tassa (przeniósł się do hiszpańskiej Manresy), dąbrowscy działacze szybko uzupełnili „dziurę” w strefie podkoszowej. Nowym zawodnikiem drużyny trenera Jacka Winnickiego został 30-letni Ousmane Drame, który w sezonie 2021/2022 reprezentował barwy Zastalu Zielona Góra. W niedzielę jeszcze nie zagrał w drużynie z Dąbrowy.

W końcówce decydowały rzuty wolne

MKS przegrał jednym punktem pierwszą kwartę, ale w drugiej gospodarze byli górą. Po rzucie za trzy punkty Trevona Bluietta prowadzili 41:35. Do szatni na przerwę drużyny schodziły z wynikiem 41:39, co zapowiadało dalszą zaciętą walkę. Faktycznie tak było, bo Anwil wyszedł na prowadzenie 42:41, na co dąbrowianie odpowiedzieli swoją serią i wynikiem 46:42. Potem mieliśmy remis 49:49, a trzecia kwarta zakończyła się prowadzeniem MKS-u 56:53. W czwartej kwarcie gospodarze od 65:65 odskoczyli na siedem punktów - 72:65. Na 1,20 min. przed końcem było jednak tylko 77:75, z czego "zrobiło się" 77:78 po trójce Lee Moore'a. W końcówce decydowały rzuty wolne. Goście od 79:79 wyszli na 82:79 (celnie osobiste rzucali Moore i Kamil Łączyński) i takim wynikiem skończył się mecz.