MKS Dąbrowa Górnicza - Arka Gdynia WYNIK Święty Mikołaj kibicował dąbrowianom, ale prezentu im nie dał

MKS ostro zaczął, ale Arka wygrała I i II kwartę

MKS na początku drugiej kwarty doprowadził do remisu 24:24, ale Arka odpowiedziała dwoma celnymi rzutami za trzy punkty Jamesa Florence’a (30:24), aby później uciec aż na 15 punktów - 47:32. Florence wrócił do drużyny po kontuzji, co znacznie wzmocniło ofensywę gdynian. Goście prowadzili do przerwy 49:37.