MKS Dąbrowa Górnicza - Asseco Arka Gdynia ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Niesamowity finisz dąbrowian dał im zwycięstwo

MKS Dąbrowa Górnicza przegrał ostatnio w swojej hali z Kingiem Szczecin 77:90, a wcześniej na wyjeździe z Czarnymi Słupsk 75:94 i chciał z Arką wrócić do zwycięstw. Zadanie nie było łatwe, ponieważ dąbrowianie przegrali ostatnie pięć spotkań z zespołem z Gdyni. Obu ekipom „nie grozi” już awans do play off, dlatego kibice mogli spodziewać się otwartej gry.

Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW oraz z meczu MKS Dąbrowa Górnicza - Asseco Arka Gdynia, 24.03.2022 r.