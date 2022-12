MKS Dąbrowa Górnicza - Czarni Słupsk ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Szalony mecz! O wygranej zdecydowała dogrywka. Jest przełamanie dąbrowian

MKS przystąpił do niedzielnego spotkania po trzech porażkach u siebie i z chęcią przerwania tej serii. Zadanie nie było łatwe, bo Czarni Słupsk przyjechali do Dąbrowy Górniczej podbudowani wygraną z Twardymi Piernikami Toruń 94:58.

MKS prowadził po dwóch kwartach

Gospodarze zaczęli mecz z wielkim animuszem i po rzucie za trzy punkty Martina Krampelja mieli 12 punktów przewagi - 20:8. MKS wygrał I kwartę 24:15. Po krótkiej przewie goście zabrali się do roboty i zaczęli odrabiać straty. Przewaga dąbrowian stopniała do dwóch punktów - 35:33 i 43:41 (choć prowadzili 43:33). Po dwóch kwartach było 49:42.

20 punktów przewagi i... dogrywka

Kiedy Jarosław Mokros trafił „trójkę” dając prowadzenie 77:57 wydawało się, że MKS jest na autostradzie do zwycięstwa. Goście jednak jeszcze spróbowali coś zmienić i przewaga zmalała do 9 punktów - 77:68 (za trzy punkty trafił wtedy Bartosz Jankowski). Trener Winnicki zareagował przerwą na żądanie. Nie udało się jednak uniknąć nerwowej końcówki, bo na 1,40 minuty przed końcem było 82:79! Na dodatek w ostatnich sekundach "zrobiło się" tylko 86:84. MKS na 5 sek. przed końcem popełnił błąd przy wyprowadzaniu piłki, z którego skrzętnie skorzystali rywale doprowadzając do remisu 86:86 !