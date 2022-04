MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Ostatni mecz w hali Centrum w tym sezonie. Legia weszła do play off

MKS-owi Dąbrowa Górnicza nie „grozi” awans do play off, ale też nie jest zagrożony spadkiem z ekstraklasy koszykarzy. Na pożegnanie ze swoimi kibicami podejmował Legię, zajmującą 7. miejsce, ale nie będącą jeszcze pewną wejścia do czołowej „ósemki”. Brakowało jej jednej wygranej i chciała postawić kropkę nad "i" właśnie w Dąbrowie.

Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW oraz z meczu MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa, 8.04.2022 r.