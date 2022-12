MKS Dąbrowa Górnicza - PGE Spójnia Stargard 100:85. Dąbrowianie sprawili sobie świąteczny prezent ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

MKS Dąbrowa Górnicza - PGE Spójnia Stargard 100:85. Dąbrowianie sprawili sobie świąteczny prezent

Koszykarze MKS Dąbrowa Górnicza w dobrych humorach spędzą święta. W ostatnim meczu przed Bożym Narodzeniem dąbrowianie pokonali w Hali Centrum PGE Spójnię Stargard sprawiając sobie pod choinkę miły prezent.

To czwarta wygrana podopiecznych trenera Jacka Winnickiego w tym sezonie u siebie, a piąta w obecnych rozgrywkach Energa Basket Ligi. Walcząca o awans do play off Spójnia doznała siódmej porażki w ligowej kampanii.

