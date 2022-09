MKS Dąbrowa Górnicza - Tauron GTK Gliwice ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Derby województwa śląskiego dla dąbrowian

W niedzielny wieczór w hali Centrum w Dąbrowie Górniczej spotkały się zespoły, które chciałyby wreszcie w tym sezonie znaleźć się w fazie play off. W obu drużynach doszło do sporych zmian personalnych, a kapitan GTK Kacper Radwański po siedmiu latach gry w Gliwicach przeniósł się do... dąbrowskiego zespołu. Na swoich stanowiskach pozostali natomiast trenerzy - Jacek Winnicki (MKS) i Maros Kovacik (GTK).