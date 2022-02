Młody bytomianin odpowie za dwa rozboje i kradzież. Założył kastet, groził pobiciem, kradł telefony i pieniądze

Policjanci z Będzina w ostatnim czasie przyjęli zawiadomienia w sprawie dwóch rozbojów na terenie miasta. Do pierwszego z nich doszło na ul. Gzichowskiej, kiedy to późnym wieczorem młody mężczyzna podszedł z założonym kastetem na ręce do 23-latka z Dąbrowy Górniczej, a następnie zagroził mu pobiciem, jeśli ten nie odda mu swoich rzeczy. Łupem agresora padł telefon komórkowy , zegarek i łańcuszek o łącznej wartości 2 tysięcy złotych.

Kilka dni później, ponownie w Będzinie, jednak tym razem w jednej z klatek schodowych na osiedlu Syberka, mężczyzna zaatakował 22-latka. Ukradł mu telefon oraz portfel z pieniędzmi i dokumentami. Po otrzymaniu zawiadomienia mundurowi rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Zebrany materiał dowodowy, w tym zabezpieczone nagrania z monitoringu miejskiego, pozwoliły im dotrzeć do 17-letniego mieszkańca Bytomia. Jak się później okazało, to on stał za zgłoszonymi rozbojami. Policjanci ustalili, że dopuścił on się również kradzieży telefonu komórkowego na jednym z przystanków autobusowych w Czeladzi. Podejrzany ukradł rzeczy o łącznej wartości około 5 tysięcy złotych.