Młodzi mieszkańcy Katowic otrzymają 50 tys. zł na rozwój swoich pomysłów. Może być to piknik, turniej, warsztaty czy pomoc sąsiedzka

Nabór wniosków ruszy od początku lutego

Młodzi katowiczanie, na inicjatywy organizowane przez miasto Katowice we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST, otrzymają ponad 50 tys. zł. Celem projektu nazwanego „Centrum Aktywności Młodzieżowej” jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży ze stolicy województwa śląskiego. Nabór wniosków rusza 1 lutego i potrwa do 31 marca.

Realizacja jednej inicjatywy nie będzie mogła kosztować więcej niż 10 tys. zł. Pomysły mogą zgłaszać osoby w wieku od 15 do 35 lat.