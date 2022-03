Młodzi, niezłomni i dumni Europejczycy z Ukrainy. Przedstawiamy ukraińską redakcję Dziennika Zachodniego

Kiedy skończyła naukę w liceum przeprowadziła się do Katowic i uzyskała tytuł licencjata politologii na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie na poziomie magisterskim studiuje dwa kierunki: międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji oraz doradztwo filozoficzne i coaching. Interesuje się polityką międzynarodową i psychologią. Jej wielką pasją jest także taniec, któremu poświęciła już 10 lat swojego życia zgłębiając tajniki baletu, tańców regionalnych i tańca współczesnego. Przy tym wszystkim, jest również poliglotką. Zna cztery języki: ukraiński, rosyjski, angielski i polski, a dodatkowo uczy się kolejnych dwóch – francuskiego i hiszpańskiego.

Gdy od swojego byłego wykładowcy usłyszała o naszej inicjatywnie, zareagowała z dużym entuzjazmem i od razu postanowiła się zaangażować.

- Chcemy walczyć z dezinformacją i otwarcie mówić o tym co się dzieje. Pomagamy osobom, które tu przyjechały. Mają za sobą ogromną psychologiczną traumę, często musiały zostawić wszystko, żeby tu przyjechać. Bardzo ważnym jest, aby miały dostęp do informacji – to pomoże im bezpiecznie zaadaptować się. Na naszej stronie wprowadziliśmy my już internetowy słownik oraz wykaz wszystkich niezbędnych informacji administracyjnych. My też kiedyś byliśmy na ich miejscu, też tu kiedyś przyjechaliśmy, oczywiście w innych warunkach, ale wiemy, jaki jest ten moment przyjazdu do nowego miejsca, gdy nic o nim nie wie i nie zna się języka – tłumaczy Solomiia.