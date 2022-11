Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Baza, Pokemon, NPC, łymyn... Znamy 20 nominowanych słów. Sprawdź, które ma szansę wygrać!

- 4 tygodnie zbierania propozycji, prawie 125 tysięcy zgłoszeń, wśród nich ponad 8 tysięcy różnych słów i wyrażeń, do tego nieskończone pokłady kreatywności. Oto jak w liczbach możemy opisać I etap plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Kolejna ważna liczba do tego zestawu to 20 – tyle słów i wyrażeń przeszło do II etapu głosowania. - informuje PWN.