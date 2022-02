Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wręczył Nagrodę Złotego Wciskacza Kitu Tauronowi

- Jesteśmy tutaj w związku z kampanią dezinformacyjną, która trwa od końca stycznia. Mówi, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej miałaby odpowiadać za 60 proc. cen prądu na rachunkach polskich konsumentów i konsumentek, co jest po prostu bzdurą. Nie istnieje żadna taka opłata. Spółki energetyczne płacą za uprawnienia do emisji CO2, czyli dwutlenku węgla. Jeśli nie podoba im się to, że trzeba za nie płacić, to muszą zainwestować w zeroemisyjne źródła energii, tak jak fotowoltaika, energia wiatrowa czy jądrowa. Ta kampania dezinformacyjna sprawia, że obywatele są zniechęcani do transformacji energetycznej. Ponadto to te spółki właśnie wprowadzają Polaków w ubóstwo energetyczne, dlatego zwalają winę na Unię Europejską. Oczekujemy, że dyrektorzy, zarządy i rady nadzorcze tych spółek wezmą odpowiedzialność za swoje czyny i zamiast podnosić marżę zaczną transformację klimatyczną. - mówi Olga Salbert z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.