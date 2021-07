Mobilne punkty szczepień w weekend w Żywcu, Częstochowie i Będzinie. Będzie można się zaszczepić szczepionką Johnson & Johnson

Już dziś, 2 lipca, mieszkańcy będą mogli skorzystać z mobilnego punktu szczepień w Częstochowie. Będzie on działał w godzinach od 17.00 do 22.00 przy stadionie Włókniarza (ul. Olsztyńska 123/127).

– Zachęcamy przede wszystkim kibiców, którzy zjawią się na stadionie, ale także wszystkich mieszkańców do tego, by się zaszczepić. Mówiąc sportową terminologią – to już ostatnia prosta do tego, by większość populacji była zaszczepiona i aby wzrosła nasza odporność – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W ubiegłym tygodniu, jednego dnia wykorzystano rekordową liczbę 450 jednodawkowych szczepionek w Żywcu. To prawdziwy sukces, dlatego mobilny punkt ponownie stanie na żywieckim rynku w sobotę 3 lipca, w godzinach od 10.00 do 18.00. W Żywcu będzie można zaszczepić się także w niedzielę 4 lipca w godzinach od 11.00 do 19.00.