MOCarny - świat jest złożony z LEGO! Klocki wyrażają nas samych. Zaglądamy do rzeczywistości z klocków Kamila Banasika

Ulubione serie Icons, IDEAS i Star Wars oraz szeroko pojęte 18+ to materia, z której powstają prace Kamila Banasika. Na co dzień uczeń, w pasji życia kreator rzeczywistości, tworzący w różnych klimatach modele i MOCe LEGO. Klockowe hobby łączy z celami charytatywnymi. Jest członkiem stowarzyszenia Zbudujmy.To! oraz LUGPolu. Jeździ na wystawy, śledzi najnowsze trendy w branży Lego, prowadzi własną stronę na fb, udziela porad instruktażowych. Inspiruje go wszystko, co znajduje się w najbliższym otoczeniu. MOCarny to artysta wszyty we własne dzieło.