Moda klubowa zachwyca. Tak właśnie piękne panie przyciągają wzrok. Te kreacje zwalają z nóg!

Panie wybierając się do klubów zarówno Energy 2000 jak i słynnej Pomarańczy zakładają na siebie coraz to piękniejsze strojne od których nie można wręcz oderwać wzroku. Koniec z klubowym kiczem. Te kreacje naprawdę robią wrażenie. Zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Co założyć do klubu?

Klubowe kreacje najczęściej wykonane są z połyskujących tkanin, koronek. Nie brakuje także klasycznych cekinów. Oczywiście króluje także mała czarna, która jest zbawieniem dla kobiet i nadaje się na niemal każdą okazję. Pamiętajmy jednak, że chociaż moda rządzi się swoimi prawami, to MY musimy czuć się dobrze w naszych stylizacjach.

Styl i wygoda - jak to połączyć?

Jeśli idziemy do klubu potańczyć musimy także pamiętać o wygodzie. Istotne są buty - większość pań wybiera te sportowe, ale jeśli dobrze czujemy się w szpilkach, pamiętajmy, żeby wybierać te rozchodzone. Twoje szpilki czekają prosto ze sklepu na wielki debiut? Zastanów się dwa razy. Wiadomo jakie mogą być tego konsekwencje...

Załóż sukienkę i masz problem z głowy

Nie masz siły, żeby dobrać bluzkę do spodni albo na odwrót? Postaw na sukienkę, teraz zarówno gwiazdy wielkiego formatu jak i influencerki chętnie łączą sportowe obuwie z sukienką. Do wyboru mamy w końcu setki ciekawych modeli. Falbany, cekiny lub krzykliwe pióra. piórami. Do wyboru jest wiele opcji.