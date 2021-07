Modelka z Top Model na językach całej Polski ZDJĘCIA Kim jest Samuela Górska i dlaczego wzbudza takie emocje?

Ten stan rzeczy zmieniła ostatnia wypowiedź Samueli Górskiej, w której przyznała, że popiera Konfederację, oraz że nie chce w Polsce "żydostwa i LGBT".

Dlaczego popieram Konfederację? Dlatego, że jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy, ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą albo nie chce im się po prostu. Jestem przeciwko bandzie czworga, która od upadku komuny i dłużej rządzi w Polsce. Są to ludzie skorumpowani, niekompetentni i obrzydliwi - tłumaczyła Samuela Górska.