Modernizacja liniii kolejowej Częstochowa-Zawiercie. Budowa przejścia pod torami w Żarkach Letnisku

Teraz prace koncentrują się w powiecie myszkowskim. Wymieniane są tory od Myszkowa na Poraja ( w normalnym funkcjonowaniu to w kierunku Częstochowy). Budowane są perony w Myszkowie - Nowej Wsi, Żarkach Letnisku, Masłońskim Natalinie i Poraju. W Mrzygłodzie o Żarkach Letnisku powstają przejścia podziemne pod torami. W Żarkach Letnisku tunel budowany jest na końcu peronów. Wejście, wyjście będzie przy ul. PCK z jednej strony i do łącznika ze skrzyżowaniem ulic Spokojnej i Szkolnej koło kościoła.

Perony będą antypoślizgowe, oświetlone i monitorowane, wyposażone w nowe wiaty i dostosowane do potrzeb osób , które mają problemy z poruszaniem się. Pociągi pojadą szybciej - prędkość wzrośnie ze 120 do 160 km na godzinę, co skróci czas przejazdu z Częstochowy do Zawiercia o około 10 minut (obecnie trwa godzinę).