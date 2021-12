Modlitwa na wigilię przy stole wigilijnym. Jaką modlitwę odmówić?. Jak się modlić przed kolacją wigilijną. Kiedy dzielić się opłatkiem? MAO

Modlitwa przy wigilijnym stole to stały element katolickiej tradycji w wielu polskich domach w Wigilię. To modlitwa odmawiana 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, przed kolacją. Tradycyjnie rozpoczyna ją głowa rodziny albo najmłodszy członek rodziny, który potrafi już czytać. Są też rodziny, w których co roku modlitwę przy wigilijnym stole rozpoczyna ktoś inny. Taką modlitwę wieńczy łamanie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń.