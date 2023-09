Modne wnętrza 2023. Trendy w aranżacji wnętrz obejmują różne style i pozwalają na dużą kreatywność oraz oryginalność. Zobacz!

W 2023 roku dominują styl skandynawski i boho

Jak się okazuje, ogromną popularnością w aranżacji wnętrz cieszą się obecnie style, które wyróżnia minimalizm, prostota, a przy tym funkcjonalność. Modne domy oraz mieszkania są przestronne i pozbawione zbędnych przedmiotów, ale wiąże się to z nowoczesnym zagospodarowaniem przestrzeni, który polega między innymi na maksymalnym wykorzystaniu powierzchni ścian, aż pod sam sufit. We wnętrzach, urządzonych w ten sposób można niejednokrotnie dostrzec, że dzięki wysoko zamontowanym szafkom zaoszczędzono sporo miejsca w przestrzeniach pomieszczeń. Ponadto, meble te są również zamykane, by schować tam potrzebne rzeczy oraz nie wystawiać ich „na pokaz”. Styl skandynawski to również prostota, mająca swój urok w skromnie wyglądających elementach umeblowania, które z kolei są drewniane albo nawiązują w swojej stylizacji do drewna, jakie często przypominają też panele podłogowe lub ścienne. Meble w stylu skandynawskim mają zazwyczaj konstrukcję minimalnie zabudowaną, co widać chociażby w przypadku biurek, przyjmujących formę wąskiego blatu na cienkich nogach. Boho oprócz drewna wprowadza sporo elementów plecionych i rękodzielniczych, w związku z czym w tego typu wnętrzach wykorzystywane są dodatkowo wiklinowe krzesła bądź fotele, spełniające różne funkcje formy koszykowe, a także motywy ozdobne jak na przykład makramy. Poza tym, wnętrza domów czy mieszkań przyozdabiają żywe kwiaty, wpisujące się idealnie w naturalną koncepcję aranżacji pomieszczeń.