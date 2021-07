,,Mój elektryk". Jest nowa odsłona programu dopłat do pojazdów zeroemisyjnych

Wyższe dofinansowanie dla uprawnionych posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz wsparcie dla firm i organizacji, dopłaty do leasingu pojazdu, a także rozszerzenie katalogu pojazdów, na które można otrzymać wsparcie - oto cechy nowej odsłony programu dopłat do pojazdów zeroemisyjnych, w tym elektrycznych oraz wodorowych.

- Program jest skierowany do wszystkich kategorii odbiorców. Od 12 lipca wnioski o dotacje na zakup pojazdów mogą składać osoby fizyczne, a następnie - w ciągu kilku tygodni - taką możliwość otrzymają przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. Równolegle będą uruchamiane dotacje do leasingu. Bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia będą takie same - podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Na dopłaty przeznaczone będzie 500 mln złotych.

Narodowy Fundusz, zgodnie z zasadami pomocy publicznej, za kilka tygodni uruchomi również wsparcie dla zakupu busów dla więcej niż 8 osób.