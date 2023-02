Monika Brodka skończyła 35 lat! Zobaczcie, jak zmieniała się wokalistka z Żywca. Ale metamorfozy! Redakcja

Monika Brodka to jedna z najlepszych wokalistek w historii polskiej ceny muzycznej. Od programu „Idol", który otworzył jej drzwi do wielkiej kariery aż do muzyki alternatywnej, do której dojrzała, wiele razy się zmieniała - zarówno jeśli chodzi o styl muzyczny, jak i wygląd. Zobaczcie jej metamorfozy na zdjęciach.