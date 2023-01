Monika Lizoń z Nikisza. Felieton Marka Szołtyska, historyka i znawcy Śląska

W istocie bowiem Ślązoki nie muszą w kabaretowym stylu podkreślać swojej europejskości. Wystarczy bowiem, że będą wierni podstawowym zasadom swej regionalnej kultury, jak: PO PIERWSZE - więcej pracuj i mniej gadaj; PO DRUGIE - oddaj Ponboczkowi co Ponboczkowe a cysorzowi co cysorskie; PO TRZECIE - Nie wynokwiej (nie wydziwiaj), bo szkoda życia. I jak Ślązoki te trzy zasady będą realizować – to już są Europejczykami i to wiernymi jej najlepszego wzorca. Bo dzisiejsze rozumienie europejskości nie jest jednoznaczne i takie oczywiste, jak się niektórym wydaje. A ja uważam, że wśród postawy współczesnych Europejczyków można zauważyć trzy zasadnicze grupy:

WIERNI TRADYCJI. Europejczyk „wierny tradycji” to taki, który twórczo inspiruje swe działanie europejskimi wartościami duchowymi lub materialnymi, na przykład gdy ktoś jest świadomym chrześcijaninem, wyznawcą islamu czy judaizmu, działającym dla dobra swej społeczności. Albo też gdy ktoś ubogaca europejskie dziedzictwo pracując jako ekolog, nauczyciel, architekt, dziennikarz czy przewodnik turystyczny. Ludzie „wierni tradycji” zachowują się jak mędrcy, jak filozofowie i nie narzucają się innym oraz nie robią drugiemu tego, co dla nich jest niemiłe.