Monitoring w lasach prywatnych. Na terenie lasów będą szukać siedlisk flory i fauny

Będą monitorować lasy w okolicy

Lasy są domem dla wielu zwierząt, ale i miejscem, gdzie rozwija się wiele gatunków roślin. Ma to miejsce nie tylko w lasach państwowych, ale i tych prywatnych. By dbać o to, co jakiś czas w lasach prowadzi się tzw. monitoring. Już niedługo zostanie przeprowadzony także w lasach prywatnych na terenie powiatu zawierciańskiego i okolicy. Jak będzie się to odbywać?

Wojewodowie otrzymali pisma z prośbą o poinformowanie właścicieli lasów o planowanych działaniach. Mimo to, wykonawcy monitoringów będą jeszcze się z nimi skontaktować, by umówić się na wizytę na konkretnym, leśnym terenie. Pisma z informacją pojawiają się coraz częściej na stronach bip kolejnych gmin, na przykład gminy Ogrodzieniec.