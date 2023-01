Monumentalne i przepiękne. Inauguracja OrganNOWA w NOSPR w Katowicach

Ogromna ekscytacja i zaciekawienie towarzyszyły wszystkim, którzy przybyli w wieczór 13 stycznia 2023 roku do siedziby NOSPR. Jak zabrzmią organy i jak ich brzmienie podkreśli wyjątkowa akustyka NOSPR? To pytanie zadawano sobie w kuluarach.

Tylko nielicznym, podczas próby, został uchylony niewielki rąbek tajemnicy brzmienia organów, wybudowanych przez renomowaną firmę Antona Škrabla, wg koncepcji jednego z naszych najwybitniejszych organistów, prof. Juliana Gembalskiego. Na pełną prezentację i oficjalną inaugurację czekano właśnie do styczniowego piątku.