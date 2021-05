Morawska-Stanecka: Czarzasty nie jest ani moją rodziną, ani przyjacielem, bym odbywała z nim prywatne rozmowy. Gość DZ i Radia Piekary

Co dokładnie powiedział pani przewodniczący Czarzasty? „Że panią odstrzeli” i „Było między nami dobrze i znowu to zepsułaś, idziesz ze mną na wojnę”?

Tak. Przede wszystkim pokazuje to, jak traktuje się kobiety w polityce: mamy być grzeczne, pracować w ciszy i najlepiej nie mieć swojego zdania. Te stereotypy nie obowiązują tylko w polityce.

Nigdy bym do pani tak nie powiedział, ale pani wie, że politycy, bez względu na płeć, po prostu mówią do siebie takim językiem?

I to jest język, który trzeba wyeliminować. To jest język wschodnich satrapii. Chcielibyśmy bardzo być społeczeństwem Zachodu, zresztą sam premier Morawiecki wmawia nam, że mamy prawo żyć jak na Zachodzie. To walczmy również o to, jak siebie nawzajem traktujemy w życiu publicznym.

Pani zgłosiła sprawę do prezydium klubu. I czego się w tej sytuacji domaga?

Domagam się, by, zgodnie z regulaminem, zastosowano odpowiednie środki. Przewodniczący lub sekretarz klubu ma ich cały katalog: od upomnienia ustnego, po poważniejsze kary. Poseł Dyduch za swoje słowa w telewizji pod adresem Barbary Nowackiej został w dwa dni ukarany upomnieniem.