Morsowanie na Pogorii: Świeciło słońce, ale woda była zimna ZDJĘCIA

Morsowanie na Pogorii: Świeciło słońce, ale woda była zimna

Zima zbliża się powoli do końca. Słońce świeci coraz jaśniej i choć temperatury dalej dalekie są od wysokich to część morsów uważa, że wchodzenie do wody przy 10 stopniach Celsjusza, a tyle w słońcu wskazywały termometry, nie jest żadnym wyczynem.

W niedzielę 20 marca morsów na Pogorii było nieco mniej niż zazwyczaj, ale ci którzy pojawili się na plaży przy molo, świetnie się bawili. W samo południe morsowało ponad 50 osób. Woda dalej była zimna i zanurzenie się w niej nie było wcale łatwe.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z NIEDZIELNEGO MORSOWANIA NA POGORII