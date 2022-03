Most powietrzny ONZ do lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Wylądowały już dwa samoloty z pomocą humanitarną dla Ukraińców

Pierwszy z samolotów pod szyldem ONZ przyleciał w sobotę wieczorem, drugi w poniedziałkowy poranek. - Samolot ONZ A343 z Port Sudan wylądował ok. 6:30. Podobnie jak poprzedni lot, ten także przywiózł do Polski wysokoenergetyczną żywność. Ta została w ciągu kilku kolejnych godzin, przy udziale specjalistycznej firmy przeładowana na tiry i jest już w drodze w stronę granicy z Ukrainą – mówi Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport.

Transport około 46 ton żywności dla Ukraińców trafił na śląskie lotnisko po tym, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła do lotniska w Katowicach-Pyrzowicach most powietrzny z pomocą humanitarną. To oznacza, że kolejne samoloty ze wsparciem dla obywateli walczącej Ukrainy będą się pojawiały na lotnisku regularnie. Wiadomo, że wyładowany w poniedziałek rano samolot odleciał już do Port Sudan i jutro prawdopodobnie wróci znów do naszego kraju. Na razie ustalono harmonogram onzetowskich lotów z pomocą humanitarną do Katowic-Pyrzowic do 17 marca. Ustanowienie mostu powietrznego do katowickiego portu lotniczego poprzedziła wizyta przedstawicieli ONZ, którzy ocenili predyspozycje obiektu do tego typu misji.