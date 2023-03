Most w powiecie będzińskim jest w złym stanie. W kwietniu rozbiórka. Będą utrudnienia z dojazdem m.in. nad Pogorię IV

- W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu przebudowie zostanie poddany most w Preczowie, którego bardzo zły stan techniczny potwierdziły wykonane wcześniej ekspertyzy. Aktualnie trwają prace przy usuwaniu kolizji z urządzeniami podziemnymi – informuje Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Rozbiórka mostu w Preczowie ma się rozpocząć w sobotę 1 kwietnia. Wkrótce firma realizująca zadanie wprowadzi czasową organizacje ruchu, dlatego mogą pojawić się utrudnienia z dojazdem do Dąbrowy Górniczej przez Marianki.

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że w trakcie przebudowy mostu, nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Szkolnej w Preczowie. Spowoduje to konieczność wyznaczenia trasy objazdowej dla linii nr 79 oraz uruchomienia komunikacji zastępczej, nowej tymczasowej linii nr 979. Po obsłużeniu przystanku „Dąbrowa Górnicza Korzeniec Park Zielona nż”, autobusy linii nr 79 będą kursowały zmienioną trasą, ulicami: Robotniczą w Dąbrowie Górniczej, Bory, Podłosie, Podleśną i Niepiekło w Będzinie oraz Dębową w Preczowie, do włączenia się na trasę rozkładową na przystanku „Psary Preczów Remiza”. Trasa powrotna będzie przebiegała analogicznie. Całkowicie wyłączone z obsługi zostaną przystanki: „Dąbrowa Górnicza Korzeniec Park Zielona Basen”, „Dąbrowa Górnicza Korzeniec Kopalnia Piasku nż”, „Dąbrowa Górnicza Marianki Letnia nż” oraz „Dąbrowa Górnicza Marianki”. W zamian do obsługi włączone zostaną przystanki znajdujące się na wyznaczonej trasie objazdowej.