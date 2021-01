"Motel Polska" atakuje Donalda Tuska - "liże, liże i wyliże". Telewizja Polska przekracza granice? Padły ostre słowa

Rafał Fidyt z Tychów miesiąc po finale "MasterChefa". Jak zmieniło się jego życie po programie? Szykują się nowe projekty?

Pracuje jako pracownik produkcji w branży motoryzacyjnej, ale jego wielką pasją stało się gotowanie. Swój talent udowodnił w ostatniej edycji programu "MasterChef", w którym dostał do ścisłego finału. Choć ostatecznie zajął trzecie miejsce, to zyskał wielkie i wierne grono fanów, a jego umiejętności docenili także jurorzy. Magda Gessler zaproponowała Rafałowi tygodniowy staż w jej restauracji U Fukiera. Co słychać u naszego finalisty miesiąc po emisji ostatniego odcinka "MasterChefa"? Jakie ma plany i co ze stażem?