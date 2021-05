Motocyklowe uprowadzenie Oliwki. Dziewczynka wciąż potrzebuje pomocy! W sobotę startuje kolejna zbiórka ubrań Piotr Sobierajski

W czwartek 13 maja mieliśmy okazję zobaczyć widowiskową akcję “uprowadzenia” małej Oliwki. Nie zabrakło policyjnego pościgu, negocjacji i zaskakującego finału. To wszystko po to, by pomóc dziewczynce z Boguchwałowic w powiecie będzińskim i jej rodzicom w zebraniu brakującej kwoty, która potrzebna jest do przeprowadzenia niezbędnej terapii genowej. W najbliższą sobotę 15 maja w Czeladzi startuje również kolejne “Szafowanie dla Oliwki”. Każdy może przynieść zbędne już rzeczy, ubrania, koce, pościel, a cała suma ich sprzedaży zasili konto Oliwki.